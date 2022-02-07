Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил решение передать Украине пять тысяч касок вместо вооружений для защиты от российской агрессии.

В интервью Washington Post он сказал, что Германия передала каски по просьбе Киева.

— Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы на это отреагировали. Во-вторых, существуют жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы, — отметил Олаф Шольц.

По его словам, нынешнее немецкое правительство поддерживает преемственность ограничений на экспорт оружия, которые были при прежнем канцлере.

В конце января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что страна согласовала поставку пяти тысяч военных касок и укомплектованного полевого госпиталя в Украину.

3 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев пока не получил ни одного письменного подтверждения от правительства Германии относительно пяти тысяч касок, которые Берлин обещал ВСУ.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко, который длительное время прожил в Германии, удивился низким объемам помощи со стороны Берлина. Минобороны Германии согласилось выделить Украине только 5 тысяч шлемов.