После двух лет перерыва Австралия снова полностью откроет свои границы для всех дважды вакцинированных туристов.
Об этом премьер-министр Скотт Моррисон, передает Reuters.
Он заявил, что новые правила вступят в силу 21 февраля 2022 года.
В то же время, невакцинированным путешественникам все равно придется подавать заявление, чтобы приехать в Австралию. После этого они должны пройти карантин в гостинице, если им все-таки разрешили въехать в страну.
Ограничения будут сняты, поскольку с начала февраля в Австралии наблюдалось замедление ежедневного прироста инфицирований и случаев госпитализации.
В марте 2020 года Австралия закрыла международную границу для всех людей, не проживающих в стране, и только в ноябре 2021 года открыла границу, позволив гражданам покидать Австралию.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки.
После двух лет перерыва Австралия снова полностью откроет свои границы для всех дважды вакцинированных туристов.
Об этом премьер-министр Скотт Моррисон, передает Reuters.
Он заявил, что новые правила вступят в силу 21 февраля 2022 года.
В то же время, невакцинированным путешественникам все равно придется подавать заявление, чтобы приехать в Австралию. После этого они должны пройти карантин в гостинице, если им все-таки разрешили въехать в страну.
Ограничения будут сняты, поскольку с начала февраля в Австралии наблюдалось замедление ежедневного прироста инфицирований и случаев госпитализации.
В марте 2020 года Австралия закрыла международную границу для всех людей, не проживающих в стране, и только в ноябре 2021 года открыла границу, позволив гражданам покидать Австралию.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам отменить или ослабить ограничения на международные поездки.