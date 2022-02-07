В Украине в течение 6 февраля сделали 18 626 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 5 741 человек, вторую — 8 028.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Дополнительную дозу за сутки получили 86 человек, а бустерную — 4 771. В целом же дополнительную дозу получили 20 332 человека, а бустерную — 459 230.

Вакцинацию проводили 398 мобильных бригад, 1 899 пунктов прививки и 407 центров вакцинации. Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 13 815 прививок, Sinovac (CoronaVac) — 2 922, Moderna — 1 623 и AstraZeneca — 266.

С начала пандемии в Украине сделали более 30,7 миллиона прививок против COVID-19. Хотя бы первую дозу получили 15,4 миллиона человек, а обе — 14,7 миллиона.

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом 23378 человек, а умерли — 115.