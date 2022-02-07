Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что выздоровел от коронавируса.

Об этом он уведомил на своей странице в Facebook.

— Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинированный, — написал Андрей Ермак.

Глава ОП призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом 23378 человек, а умерли — 115.