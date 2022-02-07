Правительство Болгарии должно придерживаться твердой позиции в отношении вопросов помощи Украины, несмотря на внутренние споры.

Такое мнение высказал депутат болгарского парламента от партии «Демократическая Болгария» Атанас Атанасов.

Политик подчеркнул, что у кабинета министров должен был четкий план действий на случай, если Россия пойдет на обострение кризиса с Украиной.

Депутат также отметил, что Софии необходимо срочно снижать зависимость от московского газа, так как им Кремль может шантажировать Европу.

— Высокие цены на газ — это попытка России дестабилизировать восточный фланг НАТО, — считает Атанас Атанасов.

Парламентарий добавил, что в стране нужно совершенствовать судебную систему, чтобы уменьшить влияние российских агентов на болгарскую политику.

Как сообщалось, в Болгарии намерены отменить возможность получения гражданства в обмен на инвестиции в национальоную экономику.