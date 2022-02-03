В Болгарии намерены отменить возможность получения гражданства в обмен на инвестиции в национальоную экономику. Паспорт, полученный подобным образом, называют «золотым».

Об этом пишет Dnevnik.

Болгарский парламент успел в первом чтении принять законопроект о прекращении предоставления гражданства за вливания в экономику. Первоначальный проект закона представили на публичное обозрение в начале года.

Против «золотых» паспортов прежде всего выступали в ЕС. В альянсе разъясняли, что подобная возможность получить гражданство, формально отвечая букве закона, в обмен на платежи ставит под угрозу все принципы Евросоюза. Брюссель подчеркивал, что люди, получившие гражданство ЕС таким образом в Болгарии, обязывали других членов ЕС признавать все права, вытекающие из этого статуса.

Согласно данным Минюста Болгарии, с 2013 до 2021 года, болгарское гражданство на этих основаниях получило довольно много людей. Для этого они должны были либо вложить миллион леев (около 575 тысяч долларов США) в государственные ценные бумаги, либо вложить эквивалентную сумму в местный банк, аккредитованный правительством.

— Этот законопроект своевременен, это должно было произойти раньше. Мы не решаем всей проблемы, потому что вместо процедуры получения гражданства за инвестиции часто используется процедура получения гражданства за особые заслуги. Это также было установлено парламентским отчетом. Российские олигархи, близкие к Путину, получили такое гражданство. Так что в законе есть лазейка, которую нужно устранить, — подчеркнул болгарский депутат Атанас Славов.

Напомним, Черногория перечислила украинцев с «золотыми» паспортами.

.