Украинский дипломат, постоянный представитель при ООН Сергей Кислица считает, что открытая агрессия против Украины разрушит экономику России и обернеться тяжелыми последствиями для политической карьеры Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью для Nikkei.Asia.

Экс-заместитель украинского МИД предупредил Кремль о тяжелейших издержках полномасштабного наступления на Киев.

— Дело в том, что 120 или 130 тысяч военнослужащих — это неестественная, неоправданная концентрация войск. Любое вторжение и продвижение вглубь Украины требует гораздо большего. Оккупации не получится, потому что потери будут настолько высоки, что российские войска потеряют половину численности за неделю <...> У Владимира Путина и как у политика, и как у человека, распад Советского Союза укоренился в сознании как самая трагическая часть 20-го века. Он очень хочет войти в историю как лидер нации, объединившей все земли... Я все же вижу логику в том, что он не выдержит вторжения и оккупации с таким наращиванием, поэтому им нужно иметь гораздо больше сил. Если они смогут вторгнуться или попытаются вторгнуться, если они смогут пересечь границу, я думаю, что это будет самоубийством для самого Путина, пока он не поймет, что масштабы погибших россиян приведут к его свержению, — заключил Сергей Кислица.

По его словам, нельзя идти на поводу у требований Москвы, так как, кроме Украины, они требуют вывода НАТО из Польши, Румынии и других восточноевропейских государств. Дипломат добавил, что в самой Украине абсолютное большинство населения поддерживает вступление страны в НАТО и ЕС.

Постпред Украины при ООН подчеркнул, что Пекину не выгодно поддерживать Россию в конфликте против Украины.

— Российский кризис очень сильно повлиял на Китай. Не в интересах Китая вести войну там, где войну ведет приграничная страна. Китайская граница с Россией намного длиннее. Так что, если верить тому, что в Кремле говорят о том, кто кого окружает, это, конечно, не НАТО окружает Россию — протяженность китайской границы гораздо длиннее, — напомнил Сергей Кислица.

Сотрудник дипломатического ведомства подчеркнул, что нападение России на Украину сильно скажется на мировой экономике.

— Мировые цены на продовольствие вырастут. Экономическая ситуация будет очень плохой. Здоровая часть мировой экономики выживет, заплатив за это очень высокую цену. Но российская экономика будет разрушена. Состояние мировой экономики дополнительно способствует тому, что всем нам необходимо очень усердно работать, чтобы избежать новой войны в Европе, — константировал опытный дипломат.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов исключил возможность новой российской интервенции в Украину. По его словам, новое вторжение не соответствует интересам Москвы.