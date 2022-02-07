Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева побывала с рабочим визитом в Доманевской территориальной громады.

Отчет она опубликовала на своей странице в Facebook.

Сначала Анна Замазеева посетила лицей «Успех», отметив, что особое внимание там уделяется развитию и обучению детей.

Она добавила, что заведение является гордостью громады, ведь в нем планируется проведение Всеукраинской научно-практической конференции.

Лицей имеет амбициозные учебные планы:

предоставить учащимся 10 и 11 классов возможность получить профильное образование на базе лицея, в качестве дополнительной услуги;

педагоги лицея разрабатывают новые методики обучения детей.

— Планирую собрать круглый стол с главой Доманевского поселкового совета Виктором Власюком и депутатом облсовета, главой образовательной комиссии Евгением Горбуровым по обсуждению идеи получения профильного образования на базе школы. Также там есть проблема противопожарной безопасности. В настоящее время изготовлен проект для быстрого введения пожарного наблюдения на территории учебного заведения, — отметила Анна Замазеева.

Глава облсовета также побывала в местной ДЮСШ. Она отметила, что, к сожалению, воспитанники спортивной школы каждый день рискуют, приходя на тренировку, поскольку спортивный зал в аварийном состоянии.

— Проблему взяла под свой личный контроль. Буду анализировать ситуацию и искать пути решения. Полагаю, что призеры международных и всеукраинских соревнований должны тренироваться в комфортных условиях, — написала она.

Анна Замазеева побылавала в сельскохозяйственном кооперативе участников АТО «Оберег-Агро».

— Еще одна гордость громады. Его создали бывшие участники боевых действий на Донбассе. Название очень символично, ведь эти люди защищали нашу землю, а сейчас работают на ней. Кооператив имеет свои технологические достижения: 4 теплицы; Экологически чистая продукция; Изготовление топливных брикетов; Поставки продукции в местные школы, детсады, больницы. Сейчас будет решаться проблема водоснабжения, ведь самостоятельное строительство скважины слишком сложная задача для маленького хозяйства, — рассказала Анна Замазеева.

Глава облсовета также побывала в детском доме семейного типа, который недавно открылся в громаде и уже принял двух детишек — Сашу и Настю.

— Дом, в котором проживает семья, был приобретен на средства государственного бюджета. Каждый ребенок имеет свою просторную комнату с игрушками и книгами. Иван и Надежда Сабадош воспитывают детей в согласии, уюте и любви! Была рада пообщаться с этой светлой семьей и пригласить детей в санаторий «Южный» после его открытия, — поделилась она.

Напомним, ранее глава Николаевского облсовета Анна Замазеева рассказала, какие проекты в рамках президентской программы «Велике Будівництво» реализовали в сфере медицины.