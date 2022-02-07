В Службе автодорог Николаевской области просят предпринимателей демонтировать рекламные щиты на трассе М-14 в связи с ремонтом.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дорогу М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» хотят расширить до четырех полос движения. В ходе капремонта реконструируют отрезки трассы от села Весняное до храма Святого Николая в Варваровке, а также от Терновского кольца до поворота на объездную Николаева.

Сотрудникам службы предстоит выполнить ряд дорожных работ — расширение проезжей части, укрепление обочины, установку дренажной системы, барьерного ограждения и опор электроосвещения.

— Эффективному и быстрому продвижению ремонтных работ мешают многочисленные билборды, заполонившие всю придорожную территорию и разделительную полосу, — отмечают в САД.

Согласно действующему законодательству Украины, право собственности на земельный участок в пределах полосы отвода автодороги принадлежит Службе автодорог, подчеркивают в ведомстве. По версии САД, сроки аренды рекламных конструкций уже исчерпаны, поэтому они должны быть демонтированы.

— Уважаемые владельцы объектов наружной рекламы! Настойчиво просим вас до 1 марта 2022 года самостоятельно разобрать рекламные конструкции, которые вам принадлежат. В противном случае билборды будут демонтированы дорожниками и будут храниться на складах генеральной подрядной организации, — добавили в публикации.

Также в ведомстве попросили исполнительные органы согласовывать с САД разрешения на размещение объектов наружной рекламы вдоль дорог государственного значения.

Напомним, в октябре Служба автомобильных дорог в Николаевской области самостоятельно убрала рекламные конструкции частных предпринимателей в связи с «производственной необходимостью».