Североатлантический альянс провел несколько тренировок пилотов в Румынии, которая граничит с Украиной.

Об этом пишет Digi24.

Военную базу в Констанце выбрали для маневров НАТО в контексте непрекращающегося стягивания российских сил к украинским границам.

Румынские военные отрабатывали несколько операций вместе с итальянскими пилотами, которая прибыли в Румынию для несения усиленной воздушной службы.

Согласно задаче, румынские военнослужащие должны были отыскать двух катапультированных итальянских пилотов и обеспечить им прикрытие, а также воздушную поддержку в этом районе.

— Это была первая тренировка с итальянскими партнерами, — сообщили в Бухаресте

Напомним, МИД Румынии обвинил Путина во лжи по поводу размещения наступательных ракет НАТО.