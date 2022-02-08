В Организации Объединенных Наций представили доклад, который содержит информацию об операциях севернокорейских хакеров, которые похищали цифровые активы на строительство военных ракет в своей стране. Убытки достигают 50 миллионов долларов.

Об этом пишет Jutarnji List.

Следователи ООН нашли доказательство того, что хакеры Пхеньяна обманным путем воровали криптовалюты на миллионы долларов, которые шли на финансирование ракетной программы.

По данным гуманитарной организации, только в период с 2020 по 2021 год киберпреступники похитили до 50 миллионов долларов.

— Такие атаки являются «важным источником дохода» для ядерной и ракетной программ Пхеньяна, — пояснили в международной организации.

Целью хакерских отрядов из КНДР были биржи как Азии, так и Европы с Северной Америкой.

Напомним, Северная Корея опубликовала снимки с последнего запуска ракеты.