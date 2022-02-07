Экс-президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко в интервью чешскому изданию Lidove noviny заявил, что Украина готова дать отпор российской агрессии, но всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Петр Порошенко подчеркнул, что Владимир Путин не скрывает своих имперских аппетитов по отношению к соседям, и это главное препятствие к миру.

— Украина всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование, и потому какие-либо попытки в этом направлении нельзя не приветствовать. Это равно касается, как минского формата, так и переговоров в рамках Нормандской четверки. Оба они являются частью моего президентского наследия, и, кстати, как бы и что бы кто-нибудь говорил, эти переговорные площадки остаются безальтернативными, — сказал Петр Порошенко. — Ключевая проблема не в форматах, их хватает. Проблема в русской стороне. Если кого-то и нужно реанимировать, так это Кремль, заблудившийся в своих имперских аппетитах и сейчас больше похожий на кровавого маньяка, а не на благоразумного переговорщика, — констатирует Петр Порошенко.

Лидер партии подчеркнул, что Украина готова дать отпор агрессору в случае наступления.

— Безусловно готова, не имею в этом никаких сомнений. Что мне удалось достичь за годы своей каденции, так это, среди прочего, создать новую украинскую армию, способную давать отпор. Глубоко благодарен за помощь партнерам, в том числе Чешской Республике, где украинские офицеры овладевали стандартами НАТО. Будет давать отпор. Основная масса украинского общества готова, — говорит Петр Порошенко.

Пятый Президент также подчеркнул, что в случае вторжения Путин получит сильную реакцию западных союзников.

— Знаю Джо Байдена еще как вице-президента США во времена президента Обамы и как ответственного за Украину в той администрации. Он прекрасно знает Украину и очень хорошо понимает, кто такой Путин и к чему он стремится. Считаю, что Вашингтон достаточно четко разъяснил, что каким бы ни было вторжение России в Украину, даже если один солдат — это будет воспринято как вторжение. И это получит немедленный и мощный ответ всего коллективного Запада. Лично я очень благодарен нашим американским союзникам и Джо Байдену лично за эту поддержку, — сказал лидер партии и добавил, что не советовал бы Владимиру Путину испытывать судьбу.

Ранее Петр Порошенко в интервью для немецких СМИ из RTL Media Group призвал вернуться к идее миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.