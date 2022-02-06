Экс-президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко в интервью для немецких СМИ из RTL Media Group призвал вернуться к идее миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Он напомнил, что эта идея в свое время была зафиксирована в коалиционном соглашении германского правительства.

— Нужно понимать, что после 2014 года мы не должны терять ни одного часа. Российские войска могут быть одинаково эффективны против регионов Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Норвегии, даже Боснии и Герцеговины — повсюду. Потому что сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности. И в этом разница с 2014 годом, — объяснил Петр Порошенко.

Он добавил, что проблема Украины касается каждого и Европа должна действовать более активно. Нам нужна международная конференция.

— Нам нужны лучшие инструменты для этих переговоров. Когда я был Президентом, мы созывали Совет Безопасности ООН каждый квартал. В этой ситуации мы должны демонстрировать, что мир привлекает все инструменты для удержания ситуации стабильной. Лицо, которое должно отвечать — Путин. Только одна страна является агрессором, — подчеркнул Петр Порошенко.

Также, по его мнению, нужно использовать эффективные инструменты Нормандского формата.

— Я горжусь тем, что имею причастность к созданию этого формата и отвечаю за ведущую роль Франции и Германии в нем. Если мы хотим мира, это значит, что на оккупированных территориях должны быть миротворцы, «голубые шлемы» миротворческой миссии ООН под мандатом Совбеза. Хочу напомнить, что в предыдущем коалиционном соглашении немецкого правительства после выборов в Бундестаг в 2016 году миротворческая миссия ООН под мандатом Совбеза была центральным пунктом. Помню, господин Шольц приложил усилия, чтобы это было топ-приоритетом, — напомнил он.