Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поговорила с журналистами накануне отьезда в Украину. По ее словам, Берлин не прекращал поддерживать Киев.

Об этом пишет DW.

Отвечающая за дипломатическое ведомство ФРГ Анналена Бербок заверила, что в Германии не намерены оставлять Украину на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

— Я вновь предельно четко поясню нашу позицию: как партнер Украины в ЕС, НАТО и G7 мы без всяких оговорок выступаем за территориальную целостность страны и на стороне народа Украины, — подчеркнула чиновница перед началом официального визита на Восток.

По ее словам, Москва поплатится за любую агрессию, направленную против Украины.

— На любую дальнейшую агрессию России в отношении Украины мы совместно ответим жесткими, очень конкретными мерами, — заявила Анналена Бербок.

Правда, конкретику о санкциях против Кремля немецкие дипломаты называть не стали. Согласно заявлениям главы немецкого МИД, поехав в Украину, она продолжит «усилия по мирной разрядке опасных конфликтов». Однако простой эту задачу в Бундестаге не считают.

— В то же время, наблюдая за размещением российских войск в приграничной с Украиной зоне, военными маневрами и другими угрожающими жестами и провокациями, мы все осознаем, что поставлено на карту: на карту поставлено не что иное, как мир в Европе, — акцентировала глава МИД ФРГ.

Она добавила, что восхищается украинцами, которые сохраняют спокойствие в условиях постоянно нарастающего российского давления.

— Они живут в постоянном страхе эскалации, пытаясь пережить еще одну зиму в тяжелой гуманитарной ситуации, не видя перспектив — и все это в центре Европы, — отметила чиновница.

Ранее сообщалось, говый канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля приедет в Киев с официальным визитом.