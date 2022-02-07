В правительстве РФ начали проводить совещания с представителями различных секторов экономики об их готовности работать после вступления в силу европейских и американских санкций за нападение на Украину.

Об этом пишет издание The Bell с опорой на свои источники среди высокопоставленных чиновников.

По данным журналистов The Bell, первые заседания такого формата состоялись еще на прошлой неделе, и на них присуствовал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

— Совещания проводились по итогам стресс-тестов («учений») российских компаний и системно-значимых банков, рассказали The Bell три источника, близких к правительству. Отчитывались реальный и финансовый секторы, а также инфраструктура, с докладами уже выступили «Почта России», «Аэрофлот» и «РЖД», уточнил один из них. В компаниях на запросы The Bell не ответили. Представитель Белоусова отказался от комментариев. Стресс-тесты («учения») предполагали отключение от SWIFT, запрет на поставку западного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования, — отмечает издание, специализирующееся на бизнес-сфере.

Источники The Bell утверждают, что изнутри большинство чиновников очень сильно боится санкций от США и не знают, как им противостоять в случае, если эти ограничения все таки применят против Москвы.

— Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа, — передает атмосферу анонимный собеседник издания.

Другие источники журналистов также говорят о проблемах, которые возникнут у банков РФ, в случае, если они не смогут поменять рубли на доллар, евро или британский фунт.

В России предварительно решили сделать ставку на китайские технологии в случае блокировки американских информационных и электронных продуктов.

— В части инфраструктуры мы смотрим только на китайских подрядчиков <...> На Huawei конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую стоит учитывать в текущих условиях, — информирует еще один собеседник The Bell.

Напомним, Джонсон и Макрон договорились совместно работать над новыми санкциями против РФ.