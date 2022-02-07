В Кремле рассчитывают, что встреча с Эмманюэлем Макроном по вопросу деэскалации кризиса на украинских границах не принесет результатов, которые удовлетворят Владимира Путина.

Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ».

Журналист «Ъ» поинтересовался у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, что ожидает его босс от разговора с французском лидером на тему разрядки вокруг Украины.

— Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи. Но мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе, —заявил споуксмен Дмитрий Песков.

После чего добавил, что по итогам разговора его по своему оценят, что из Кремля, что из Елисейского дворца.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Москву сегодня, 7 февраля. Там он надеется убедить Владимира Путина пойти на мирные компромиссы в отношениях с Украиной.