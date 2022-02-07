Депутат Николаевского городского совета Владислав Чайка провел встречу с избирателями, на которой рассказал о проделанной в 2021 году работе.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Мероприятие прошло в стенах концерт-холла «Юность» в прошлую субботу, 5 февраля, его могли посетить все желающие.

Владислав Чайка рассказал, что за год работы его команде удалось обработать сотни обращений от горожан. По словам депутата, за это время он оказал помощь в закупке средств по борьбе с пандемией для медучреждений, поддерживал развитие спорта и культуры.

На встрече Владислав Чайка обсудил бюджетные вопросы. Он считает, что в Николаеве существует проблема нерационального использования средств громады.

— Все службы, которые проверяют наш городской совет, говорят, что у нас деньги используются нерационально. Потому что тратятся на хотелки тех, кто формирует бюджет, нет доступа горожанам. Я всегда говорю — власть должна быть открыта, горожане должны принимать участие в формировании бюджета, каких-то структур, подсказывать власти, — сказал депутат.

Также он поднимал вопрос повышения платежей за коммунальные услуги. Одной из причин Владислав Чайка назвал кредиты, которые взяли КП города. Депутат убежден, что на самом деле кредиты коммунальщикам не нужны.

— Кредиты отдавать нам с вами, нашим детям и внукам. Эти предприятия взяли большое количество кредитов международных фондов, которые требуют повышения тарифа, потому что чем-то нужно отдавать эти деньги с процентами, — добавил Владислав Чайка.

После отчета присутствующие могли задать свои вопросы. Николаевцев интересовала возможность увеличения количества общественного транспорта в отдельные районы города, также они просили решить проблему питания в школах и ремонта дорог.

Напомним, в конце января секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько пообещал организовать отчет вице-мэра Дмитрия Лазарева на следующей очередной сессии городского совета.