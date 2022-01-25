Дмитрий Лазарев

Секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько пообещал организовать отчет вице-мэра Дмитрия Лазарева на следующей очередной сессии городского совета.

Об этом идет речь в ответе Дмитрия Фалько на запрос депутатов фракции «Партии Шария», который опубликовала глава фракции Татьяны Кравчук.

Ранее представители политсилы потребовали организовать на сессии публичный отчет заместителя городского головы Дмитрия Лазарева, курирующего вопросы энергоэффективности и инноваций.

Дмитрий Фалько ответил, что на заседании, запланированном на 27 января, такого отчета не будет, поскольку оно является продолжением декабрьской сессии, а повестка дня еще не исчерпана.

Однако он пообещал, что требование «Партии Шария» будет учтено при подготовке следующей очередной сессии Николаевского горсовета.

Как сообщалось, недавно в «Партии Шария» обвинили Департамент энергетики в урезании плана по откосам, чтобы повысить показатели освоения.

А в декабре представитель политсилы Андрей Кучеренко заявил, что департамент энергоэффективности в этом году перечислил деньги подрядчику за работы в некоторых домах, где откосы так и не были сделаны.

По состоянию на 16 декабря работы были завершены на 44 объектах, что составляло примерно 30% от общего объема. Примечательно, что 14 декабря в эфире ток-шоу «Битва за місто» вице-мэр Дмитрий Лазарев заявлял, что откосы сделали уже в 60 домах.

Отметим также, что Дмитрий Лазарев обещал, что работы закончат в январе-феврале 2022 года. Также вице-мэр согласился взять на себя персональную ответственность за использование средств, выделенных на то, чтобы доделать откосы на окнах в подъездах по программе «Теплый Николаев».

Однако 18 декабря первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сообщил, что в бюджете города на 2022 год не предусмотрели деньги на обустройство откосов в подъездах, где заменили окна по программе «Теплый дом».

Напомним, что 28 сентября мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору антикоррупционного департамента Андрею Ермолаеву проверить, как соблюдается график работ.

В июне Департаменту энергоэффективности планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета утвердила расходы на данные работы. Деньги необходимы для проведения косметического ремонта откосов в 133 домах города, в которых ранее заменили окна. Эта процедура входит в программу «Теплый дом».

Тогда лидер фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете назвал «соучастниками преступления» депутатов бюджетной комиссии, которые поддержали решение о выделении этих средств. Он напомнил, что вопросом установки окон по программе «Теплый дом» занимаются правоохранители и призвал их разобраться и в этом вопросе.