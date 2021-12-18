Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сообщил, что в бюджете города на 2022 год не предусмотрели деньги на обустройство откосов в подъездах, где заменили окна по программе «Теплый дом».

Об этом речь шла в субботу, 18 декабря, в ходе презентации проекта бюджета города на 2022 год, передают НикВести.

Также чиновник считает, что жители домов должны за свой счет привести в порядок откосы. Более того, эту программу он назвал «политической».

— Мы должны заниматься полноценными ремонтами, от окон до всего остального, в наших социальных объектах, в школах и больницах. Что касается жилых домов, все знают, что это была политическая программа, все знают, что были заброшены деньги. Позиция должна быть, это будет честно, что там, где закрыты акты, откосы должны быть в наличии, окна должны стоять. Все остальное — вопросы жителей подъезда. Это их подъезд, они могут скинуться и доделать в своем подъезде, ведь город им уже поставил окна. Где откосы еще не сделаны, а окна установлены, это тоже подъезд для 10-20 квартир, если там люди ходят на протяжении двух лет, им оно не муляет, то тут уже у людей нужно спросить. Как так? Город, скорее всего, не сможет. Давайте будем честными. Этим сотням или десяткам домов закончить все, это же не так просто. Нужно просчитать проекты, потратить деньги, внести изменения сверки, что сделано, а что нет. Потом объявить новые тендеры, снова деньги потратить. Это бешеные деньги, это даже не то, что есть в остатках. Это время. А еще придет новый мастер и скажет, что окна неверно поставили. Где-то нужно делать болезненные, но справедливые вещи. Окна поставили, с домом пообщались, сказали, что сделайте откосы, — сказал Виталий Луков.

На это глава планово-бюджетной комиссии горсовета Федор Панченко призвал виц-мэра не делать поспешных заявлений.

— Такие решения не принимаются вот так, что кто-то что-то сказал с трибуны. Честно говоря, не помню, чтобы в программе, с которой я шел на выборы, и в программе, с которой мэр шел на выборы, были пункты о том, что мы отказываемся от того, что обещала городская власть. Вопросы о закрытии программы можно обсуждать, но отказываться от данных нами слов уже нельзя. Не могут правила игры меняться во время игры, — отметил Федор Панченко.

Депутат заключил, что перед закрытием программы по замене окон необходимо выполнить все взятые на себя обязательства.

— Пожалуйста, все в ваших руках. Вы знаете позицию городского головы. Если комиссии эти правки внесут, то это внесут как проект сессии. Все в ваших руках, вы можете внести эти изменения, — сказал Виталий Луков.

До этого заместитель Николаевского городского головы Дмитрий Лазарев, курирующий вопросы энергоэффективности, заявил, что замена окон в многоэтажках и обустройство откосов — не главные задачи профильного департамента.

Ранее депутат Николаевского горсовета Андрей Кучеренко заявил, что департамент энергоэффективности в этом году перечислил деньги подрядчику за работы в некоторых домах, где откосы так и не были сделаны.

Директор департамента Владимир Алексеев предоставил депутатам план по обустройству откосов в 133 многоквартирных домах Николаева по состоянию на 25 октября.

Он также отметил, что на сегодняшний день завершили работы на 44 объектах, что составляет примерно 30% от общего объема. Примечательно, что 14 декабря в эфире ток-шоу «Битва за місто» вице-мэр Дмитрий Лазарев заявлял, что откосы сделали уже в 60 домах.

Отметим также, что Дмитрий Лазарев обещал, что работы закончат в январе-феврале 2022 года. Также вице-мэр согласился взять на себя персональную ответственность за использование средств, выделенных на то, чтобы доделать откосы на окнах в подъездах по программе «Теплый дом».

Напомним, что 28 сентября в Департаменте энергетики отчитались, что в 6 домах, где в прошлом году меняли окна, уже обустроили откосы. Отметим, что всего таких домов в Николаеве 133. Тогда мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору антикоррупционного департамента Андрею Ермолаеву проверить, как соблюдается график работ.

В июне Департаменту энергоэффективности планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета утвердила расходы на данные работы. Деньги необходимы для проведения косметического ремонта откосов в 133 домах города, в которых ранее заменили окна. Эта процедура входит в программу «Теплый дом».

Тогда лидер фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете назвал «соучастниками преступления» депутатов бюджетной комиссии, которые поддержали решение о выделении этих средств. Он напомнил, что вопросом установки окон по программе «Теплый дом» занимаются правоохранители и призвал их разобраться и в этом вопросе.

Напомним, что в эфире программы Артем Ильюк отказался называть конкретные имена причастных к такой «схеме», указав, что сперва правоохранительные органы должны провести следствие. Спустя несколько дней в Департаменте энергоэффективности ответили Артему Ильюку на обвинения, предоставив подробные расчёты стоимости работ.