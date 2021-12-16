Заместитель Николаевского городского головы Дмитрий Лазарев, курирующий вопросы энергоэффективности, заявил, что замена окон в многоэтажках и обустройство откосов — не главные задачи профильного департамента.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

Также он сказал, что замена окон в подъездах вообще не является энергосберегающим элементом.

— Главная задача департамента — не окна и откосы. Про откосы я даже говорить сегодня не хочу. Главная составляющая — качественный сервис в получении тепла, использование энергоресурсов, мы видим, как они дорожают, и стоимость в финале… В дальнейшем это вообще проводить не нужно. Замена окон в подъездах не является энергосберегающим элементом, — указал Дмитрий Лазарев.

Отдельно он сказал, что в некоторых домах, попавших под программу тепломодернизации, местные жители сами привели в порядок откосы вокруг новых пластиковых окон в подъездах. Дмитрий Лазарев считает, что городская власть должна им компенсировать затраты, мол, «горожане не должны были этим заниматься».

Сегодня депутат Николаевского горсовета Андрей Кучеренко заявил, что департамент энергоэффективности в этом году перечислил деньги подрядчику за работы в некоторых домах, где откосы так и не были сделаны.

Директор департамента Владимир Алексеев предоставил депутатам план по обустройству откосов в 133 многоквартирных домах Николаева по состоянию на 25 октября.

Он также отметил, что на сегодняшний день завершили работы на 44 объектах, что составляет примерно 30% от общего объема. Примечательно, что 14 декабря в эфире ток-шоу «Битва за місто» вице-мэр Дмитрий Лазарев заявлял, что откосы сделали уже в 60 домах.

Отметим также, что Дмитрий Лазарев обещал, что работы закончат в январе-феврале 2022 года. Также вице-мэр согласился взять на себя персональную ответственность за использование средств, выделенных на то, чтобы доделать откосы на окнах в подъездах по программе «Теплый дом».

Напомним, что 28 сентября в Департаменте энергетики отчитались, что в 6 домах, где в прошлом году меняли окна, уже обустроили откосы. Отметим, что всего таких домов в Николаеве 133. Тогда мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору антикоррупционного департамента Андрею Ермолаеву проверить, как соблюдается график работ.

В июне Департаменту энергоэффективности планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета утвердила расходы на данные работы. Деньги необходимы для проведения косметического ремонта откосов в 133 домах города, в которых ранее заменили окна. Эта процедура входит в программу «Теплый дом».

Тогда лидер фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете назвал «соучастниками преступления» депутатов бюджетной комиссии, которые поддержали решение о выделении этих средств. Он напомнил, что вопросом установки окон по программе «Теплый дом» занимаются правоохранители и призвал их разобраться и в этом вопросе.