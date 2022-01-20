Департамент энергоэффективности Николаевского горсовета к концу 2021 года повысил процент освоенных денег из бюджета до 90,3%, сократив свой план по обустройству откосов в многоэтажках.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета от «Партии Шария» Андрей Кучеренко, опубликовав соответствующие планы департамента.

Он отметил, что с 25 октября по 31 декабря 2021 года показатель освоения средств Департаментом энергоэффективности увеличился с 43,4% до 90,3%. Произошло это из-за того, что департамент в домах, где откосы так и не были доделаны, указал 100% выполнение плана. В свою очередь, сумма средств, выделенных департаменту на капитальные работы в жилом фонде в планах подразделения уменьшилась с 21,8 миллиона до 5,6 миллиона.

— Возможно именно это имел ввиду Дмитрий Лазарев, когда на программе «Битва за мiсто» пообещал горожанам доделать откосы до конца зимы? Так, годовой план по откосам с 21,8 млн на 25.10 снизился до 5,6 млн на 31.12 — ГЕНИАЛЬНО!, — написал Андрей Кучеренко.

Цифры по состоянию на 25.10.2021 Цифры по состоянию на 31.12.2021

Для примера он расписал изменения в плане по 10 домам, на работы в которых были внесены авансовые платежи и где они, по информации депутата, возможно, вовсе не проводились.

1. Вокзальная, 57 — план снизился с 74 тысяч гривен до 9 тысяч, процент освоенных средств по годовому плану на конец года — 100%.

2. Радужная, 32 — со 100 до 16 тысяч гривен, освоено на 100%.

3. Знаменская, 45 — со 148 до 59 тысяч гривен, освоено на 100%.

4. Богоявленский, 29 — с 85 до 24 тысяч гривен, освоено на 100%.

5. Черновола, 9 — со 185 до 14 тысяч гривен, освоено на 100%.

6. Мира, 70 — с 94 до 34 тысяч гривен, освоено на 100% (на фото).

7. Свиридова, 37 — с 246 до 34 тысяч гривен, освоено на 100%.

8. Космонавтов, 90 — со 124 до 8 тысяч гривен, освоено на 100%.

9. Богоявленский, 38 — с 62 до 13 тысяч гривен, освоено на 100%.

10. Богоявленский, 18/1 — со 131 до 81 тысяч гривен, освоено на 100%.

— Конечно, можно сказать, что это план с учётом изменений, но другого мне не дали, да и в столбике «План на год» цифры попросту отсутствуют. Исходные данные я взял с проекта решения, который вышел 22 июня на бюджетную комиссию, когда перераспределили средства на откосы. Цифры полностью сходятся с отчетом на 25 октября, его и взял за основу для сравнения. Отчёт на 31.12 в таком виде меня не устраивает, четко определить в каких домах сделаны откосы, а в каких нет — невозможно, как и процент освоенных средств на конец года. Судьба авансовых платежей неизвестна, город получается просто подарил деньги?На данный момент мы пытаемся высчитать общую сумму ущерба городу от перечисленных авансовых платежей. «Партия Шария» требует провести от заместителя городского головы Лазарева Дмитрия Анатольевича публичный отчёт по итогам работы за 2021 год! — написал депутат.

Напомним, в декабре Андрей Кучеренко заявил, что департамент энергоэффективности в этом году перечислил деньги подрядчику за работы в некоторых домах, где откосы так и не были сделаны.

По состоянию на 16 декабря работы были завершены на 44 объектах, что составляло примерно 30% от общего объема. Примечательно, что 14 декабря в эфире ток-шоу «Битва за місто» вице-мэр Дмитрий Лазарев заявлял, что откосы сделали уже в 60 домах.

Отметим также, что Дмитрий Лазарев обещал, что работы закончат в январе-феврале 2022 года. Также вице-мэр согласился взять на себя персональную ответственность за использование средств, выделенных на то, чтобы доделать откосы на окнах в подъездах по программе «Теплый Николаев».

Однако 18 декабря первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сообщил, что в бюджете города на 2022 год не предусмотрели деньги на обустройство откосов в подъездах, где заменили окна по программе «Теплый дом».

Напомним, что 28 сентября мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору антикоррупционного департамента Андрею Ермолаеву проверить, как соблюдается график работ.

В июне Департаменту энергоэффективности планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета утвердила расходы на данные работы. Деньги необходимы для проведения косметического ремонта откосов в 133 домах города, в которых ранее заменили окна. Эта процедура входит в программу «Теплый дом».

Тогда лидер фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете назвал «соучастниками преступления» депутатов бюджетной комиссии, которые поддержали решение о выделении этих средств. Он напомнил, что вопросом установки окон по программе «Теплый дом» занимаются правоохранители и призвал их разобраться и в этом вопросе.