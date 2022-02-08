Австрия в ближайшие дни предоставит €2,5 миллиона гуманитарной помощи Международному комитету Красного Креста и неправительственным организациям, работающим на востоке Украины.

Об этом заявил в понедельник федеральный министр по европейским и международным делам Австрии Александер Шалленберг во время пресс-конференции по результатам совместной поездки в Луганскую область глав МИД Австрии, Чехии и Словакии, пишет Укринформ.

— В последние несколько лет мы предоставили более 14 миллионов евро. Я могу объявить сегодня, что австрийское правительство предоставит через несколько дней еще 2,5 млн евро немедленной гуманитарной помощи для Международного комитета Красного Креста и работающих здесь в этом месте неправительственных организаций, — заявил Александр Шалленберг.

По его словам, во время поездки на восток Украины главы МИД Австрии, Чехии и Словакии смогли воочию убедиться, насколько тяжела гуманитарная ситуация, и что ситуация в сфере безопасности на линии столкновения остается напряженной.

Ранее сообщалось, что Канада дополнительно выделит 50 миллионов канадских долларов (около 39,5 миллиона долларов США) на предоставление гуманитарной помощи в Украине и внедрение программ по развитию.