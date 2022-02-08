Президент России Владимир Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны, процитировав российскую поговорку.

Об этом шла речь во время его совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пишет Украинская правда.

— Другой альтернативы нет. В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения, — прим.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины, — прим.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих «Минских соглашений». Ну, нравится — не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак, — заявил Владимир Путин.

Российский президент напомнил, что Владимир Зеленский на выборах в своей программе обещал прекратить войну на Донбассе мирным путем.

Кроме того, он повторил тезисы российской пропаганды, что Украина якобы должна предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям до вывода оттуда российских войск, а также оставить на должностях подручных наместников Кремля на руководящих должностях в этих областях.

В то же время, Эмманюэль Макрон встал на защиту Владимира Зеленского, что России не стоит требовать от Украины немедленного выполнения обязательств по политическому урегулированию, ведь Россия сконцентрировала беспрецедентное количество войск на границе. Тогда как, по мнению французского лидера, на момент подписания Минских соглашений в 2015 году контекст безопасности был менее напряженным, несмотря на ожесточенные бои на Донбассе.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин публично в иронической форме обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко, предложив ему политическое убежище в России из-за обвинений в государственной измене в Украине.