Президент России Владимир Путин публично в иронической форме обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко, предложив ему политическое убежище в России из-за обвинений в государственной измене в Украине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции после переговоров президентов России и Франции, пишет Украинская правда.

— В свое время, когда господин Порошенко еще был президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то проблемы в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал тогда вдоволь по этому вопросу. Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные разногласия по этому вопросу – вопросу урегулирования на Донбассе. И я считаю, что он совершил немало ошибок в этом отношении. Но все же, его преследование как государственного преступника тоже – чрезмерная заявка на успех нынешнего руководства (Украины, — прим.). Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России, — заявил Владимир Путин.

Российский лидер упомянул Петра Порошенко в контексте обсуждения Нормандского формата и усилий по урегулированию российско-украинской войны на Донбассе.

Позже Владимир Путин сказал, что не следует обвинять Петра Порошенко в подписании Минских соглашений и, соответственно, государственной измене. Российский президент добавил, что предугадывал такое развитие событий касательно политического преследования Порошенко его преемником.

Он повторял тезисы российской пропаганды, что в Украине якобы преследуют оппозицию, оказывают давление на этнические меньшинства, в частности русскоязычных, закрывают школы, издания и оппозиционные медиа.

Напомним, Александр Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин пообещал присвоить ему звание полковника, поскольку в данный момент Александру Лукашенко находится в звании подполковника и носит на погонах герб.