Александр Лукашенко рассказал, что президент России Владимир Путин пообещал присвоить ему звание полковника, поскольку в данный момент Александру Лукашенко находится в звании подполковника и носит на погонах герб.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

— Герб. Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить (российской армии, — прим.). До сих пор не присвоил, — сказал Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

На вопрос, как он себе это представляет, чтобы президент независимого государства являлся полковником чужой армии, Александр Лукашенко ответил: «Это же моя проблема. Пообещал — делай».

— Мы ему потом присвоим звание генерала, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская армии могут начать совместные боевые действия на востоке Украины, «если Киев начнет войну против Донбасса».