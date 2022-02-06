Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская армии могут начать совместные боевые действия на востоке Украины, «если Киев начнет войну против Донбасса».

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, пишет «РБК».

Отмечается, что сейчас в Республике Беларусь проходят совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость-2022». Владимир Соловьев спросил у Александра Лукашенко, как будет действовать белорусская армия, «если украинские власти начнут войну против Донбасса».

Александр Лукашенко ответил, что армия Беларуси начнет действовать «точно так, как российская», и добавил, что воевать Беларусь будет совместно с Россией.

— Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять, — заявил он.

Ранее Александр Лукашенко заверил в своей верности Кремлю и пообещал «делать все», чтобы вернуть Украину. Также недавно он пригрозил «вернуть Украину в лоно нашего славянства».