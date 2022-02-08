Нижняя палата парламента Японии приняла во вторник резолюцию, в которой выражается солидарность с Украиной.

Об этом сообщает Kyodo News.

В резолюции Палаты представителей Японии подчеркивается, что Токио «серьезно обеспокоен и всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона».

Также депутаты резолюция призывает заинтересованные страны как можно скорее восстановить стабильность в районах вокруг Украины с помощью дипломатии и добавляют, что «какое-либо изменение статус-кво с помощью силы является неприемлемым».

Как отмечается, нижняя палата «настойчиво призывает правительство использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сделать все для уменьшения напряженности в Украине и как можно скорее установить мир».

В резолюции подчеркивается позиция Японии относительно последовательной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Также отмечается, что Япония поддерживает и сотрудничает с международным сообществом, включая другие страны-члены G7, для продвижения демократии в Украине и содействия миру и стабильности в регионе.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон, подытоживая встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, заявил, что ближайшие дни будут решающими в вопросе деэскалации на российско-украинском приграничье.