Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что благодаря «Великому Будівництву» дети Вознесенска и Арбузинки будут учиться в комфортных условиях.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Указано, что в вознесенской школе №8 создали все условия для школьников и преподавателей.

К тому же в конце прошлого года на базе школы появились:

теннисный корт;

волейбольно-баскетбольная площадка;

беговая дорожка на 50 метров;

4 зрительских трибуны на 208 человек;

два мобильных стола для игры в настольный теннис;

тротуар с покрытием из ФЭМ плитки.

А в арбузинской школе №2 имени Тараса Шевченко ремонтные работы уже на завершающем этапе.

Там также создана инклюзивно-ресурсная комната для работы с психологом и коррекционно-развитых занятий.

Школа обустроена:

новыми санузлами для маломобильных групп населения;

внутренними сетями водопровода и канализации;

кабельной сетью;

системой электроосвещения и отопления;

новой внутренней площадкой.

— Благодаря президентской программе дети всесторонне развиваются и учатся в комфортных условиях, — отметила Анна Замазеева.

Напомним, ранее глава Николаевского облсовета Анна Замазеева рассказала, какие проекты в рамках президентской программы «Велике Будівництво» реализовали в сфере медицины.