Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что благодаря «Великому Будівництву» дети Вознесенска и Арбузинки будут учиться в комфортных условиях.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Указано, что в вознесенской школе №8 создали все условия для школьников и преподавателей.
К тому же в конце прошлого года на базе школы появились:
А в арбузинской школе №2 имени Тараса Шевченко ремонтные работы уже на завершающем этапе.
Там также создана инклюзивно-ресурсная комната для работы с психологом и коррекционно-развитых занятий.
Школа обустроена:
— Благодаря президентской программе дети всесторонне развиваются и учатся в комфортных условиях, — отметила Анна Замазеева.
Напомним, ранее глава Николаевского облсовета Анна Замазеева рассказала, какие проекты в рамках президентской программы «Велике Будівництво» реализовали в сфере медицины.
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что благодаря «Великому Будівництву» дети Вознесенска и Арбузинки будут учиться в комфортных условиях.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Указано, что в вознесенской школе №8 создали все условия для школьников и преподавателей.
К тому же в конце прошлого года на базе школы появились:
А в арбузинской школе №2 имени Тараса Шевченко ремонтные работы уже на завершающем этапе.
Там также создана инклюзивно-ресурсная комната для работы с психологом и коррекционно-развитых занятий.
Школа обустроена:
— Благодаря президентской программе дети всесторонне развиваются и учатся в комфортных условиях, — отметила Анна Замазеева.
Напомним, ранее глава Николаевского облсовета Анна Замазеева рассказала, какие проекты в рамках президентской программы «Велике Будівництво» реализовали в сфере медицины.