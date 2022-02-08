Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким выздоровел после заражения COVID-19 — чиновник уже получил два отрицательных теста.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он указал заболевание прошло легко, почти бессимптомно.

— Вчера повторно получил отрицательный тест на COVID-19. Первый отрицательный тест был в пятницу. Поэтому с сегодняшнего дня работаю активно, дел много. Друзья, еще раз напоминаю, что вакцинация не означает, что вы не заболеете. Это означает, что с вероятностью 95% вы не попадете в реанимацию и болезнь пройдет в нетяжелой форме, — указал Виталий Ким.