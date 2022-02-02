Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил сегодня, 2 февраля, в комментарии корреспонденту «Шиповника».

Виталий Ким сообщил, что уже около 4 дней находится на самоизоляции. Также он сообщил, что его заместитель Юрий Гранатуров, курирующий вопросы здравоохранения и культуры, также заболел COVID-19.

— Заболел COVID-19. Уже 3-4 дня на карантине, после того, как получил положительный тест. Всех (кто контактировал с Виталием Кимом — прим.) отправили на тест. У кого положительные тесты, они на самоизоляции — это Юрий Гранатуров и завтра ожидаем результаты теста Игоря Кузьмина (заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, — прим.), он, вроде, тоже заболел. Все держатся, — сообщил он.

Также Виталий Ким отметил, что симптомов практически нет:

— Уже почти поправился, симптомов нет. Завтра с утра буду сдавать повторный тест, — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Николаевской городской детской больнице № 2 разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день отделение переполнено.