Президент США Джо Байден пообещал, что если Москва начнет полномасштабное наступление на Украину, то больше никогда не сможет воспользоваться трубопроводом «Северный поток — 2».

Слова американского президента цитирует Forbes.

Первые лица одного из главных союзников Украины дают гарантии, что «положат конец» совместному немецко-российскому проекту, стоимость которого оценивают в 11 миллиардов долларов.

— Если танки или войска пересекут границу Украины, «Северного потока — 2» больше не будет, — подчеркнул глава США в беседе с репортерами, закрепив предыдущие заявления американских конгрессменов.

Также в разговоре с прессой Джо Байден акцентировал, что работает «нога в ногу» вместе с новым немецким канцлером Олафом Шольцем на механизмами, которые позволят быстро прикрыть московский газопровод.

При этом власти США продолжают искать на Ближнем Востоке замену российскому топливу для ЕС. Сейчас Москва продает альянсу 34% СПГ и приблизительно 27% сырой нефти.

В свою очередь, кремлевские официальные лица и российские дипломаты продолжают всячески орицать наличие у Владимира Путина планов напасть на Украину.

Ранее сообщалось, члены Палаты представителей США Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Куигли и Энди Харрис обратились к президенту США с требованием собрать коалицию против России, если Кремль вторгнется в Украину.