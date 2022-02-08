Высокопоставленный немецкий депутат признал, что Киев «конечно» прав, когда характеризует «СП-2» как «экзистенциальную угрозу», а в Бундестаге лгали, называя газопровод всего лишь «чисто коммерческим проектом».

Об этом он рассказал в комментарии для Axios.

Парламентарий ФРГ от Социал-демократической партии (СДПГ), из которой происходит и нынешний канцлер Олаф Шольц, согласился с ошибочностью оценок «СП-2» от Берлина. Это был не только бизнес, но и прямая угроза безопасности Украины, о чем неоднократно говорили в Киеве.

Официальный представитель СДПГ по внешней политике Нильс Шмидт накануне визита нового канцлера в Украину заявил, что этот визит послужит «прекрасной возможностью» показать единство НАТО по вопросу Украины и доказать, что Берлин по-прежнему на стороне Киева в противостоянии с Москвой. По его словам, в Бундстаге готовы рассмотреть возможность наложения санкций на «Северный поток — 2» в случае российской агрессии.

Напомним, гендиректор оператора ГТС Сергей Макогон заверил, что Киев прилагает все усилия, чтобы сорвать сертификацию и запуск «СП-2».

