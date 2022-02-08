Поколотая табличка с фамилией Назарбаева на улицах Алматы. Фото: «Медиазона»

Генпрокуратура Казахстана ответила отказом на просьбу правозащитников предать огласке списки погибших во время январских протестов, прикрывшись тайнов следствия.

Об этом пишет Orda.kz.

В частности, на просьбу одной из правозащитниц назвать имена погибших в начале января пришел такой ответ.

— На ваш запрос от 31.01.2022г. сообщаем, что 15.01.2022г. на площадке Службы центральных коммуникаций Генеральной прокуратурой сообщалось о гибели 225 граждан в результате январских событий. Иные сведения о погибших в соответствии со ст. 201 УПК в настоящее время не подлежат разглашению, — сказано в официальном ответе.

При этом в начале этого месяца казахские правозащитники собственными силами собрали информацию о 173 жертвах, которые погибли во время беспорядков.

Ранее сообщалось, парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе.