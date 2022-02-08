В Софии проводят расчеты, сколько денег нужно выделить из бюджета на формирование болгарского батальона НАТО, который встанет на восточных рубежах альянса.

Об этом пишет Dnevnik.

В Минобороны Болгарии уже знают, сколько будет стоить организация нового формирования НАТО.

На данный момент в военном ведомстве Софии анализируют, какие вооружения нужно будет запросить у других членов НАТО, чтобы болгарские военные отвечали стандартам Североатлантического альянса. В частности, речь идет о закупке систем артиллерийского огня, которых как раз не хватает в Болгарии.

Сегодня также состоится встреча спецсоветника госсекретаря США Дерека Шоле и болгарских чиновников. На повестке дня вынесет вопрос о том, будут ли в составе болгарского батальона НАТО американские военные. Окончательные решения станут известны по итогам втречи.

— Мы обсудим с американскими представителями широкий спектр тем в рамках стратегического партнерства двух стран, вооруженных сил и обороны, — ответил глава Минобороны Болгарии Стефан Янев на общий вопрос журналиста.

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