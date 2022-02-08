В Одессе коммунальщики хотят закупить квадрокоптеры для слежки за бездомными собаками.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля, во время заседания постоянной комиссии по вопросам экологии, предотвращения ЧС и ликвидации их последствий, связи и информационных технологий Одесского городского совета, передает УНИАН.

На заседании обсуждался проект муниципальной программы на 2022-2027 годы, в которой говорится о регулировании популяции бродячих собак. Как выяснилось, программой предусмотрена закупка квадрокоптеров.

Председатель комиссии Богдан Гиганов выразил удивление относительно этих намерений коммунальщиков.

— Я вообще не понимаю, как это будет работать. Как квадрокоптер поможет отслеживать собак? — сказал Богдан Гиганов.

Присутствовавший на заседании чиновник профильного подразделения мэрии пояснил, что квадрокоптеры необходимы для облегчения работы экипажей, занимающихся отловом животных. По его словам, когда собака убегает в камыши, к примеру, в районе Черноморки или Куяльника, ее сложно отследить.

Предполагается, что работник муниципального Центра экологической безопасности с помощью дрона будет отслеживать каждую собаку и передавать информацию о ее передвижении по рации другому работнику — непосредственному ловцу.

Ранее сообщалось, что в николаевском парке «Лески» стая бездомных собак наводит страх на прохожих. Местные жители отмечают, что количество животных возрастает и просят срочно их отловить и стерилизовать.