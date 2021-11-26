В Николаеве в парке «Лески» стая бездомных собак наводит страх на прохожих. Местные жители отмечают, что количество животных возрастает и просят срочно их отловить и стерилизовать.

Соответствующая просьба опубликована в Facebook-группе «Contact Center при Николаевском городском совете».

В частности, пользователь под ником Барлог Злобный отметила, что 13 собак на территории парка «Лески» бегают без бирок и ведут себя агрессивно, охраняя территорию.

– В парке Лески новая стая собак. Локация возле входа в парк со стороны бывшего «Сильпо», напротив заправки, возле кафе. Все собаки без бирок, мы насчитали 13 особей. Собаки довольно крупные, ведут себя как стая, охраняющая территорию. Просьба отловить для стерилизации. Ну а всем собачникам предупреждение - не ходить по одному и без средств защиты, – говорится в сообщанеии.

Под постом Полина Яковенко предположила, что это стая собак, которая напала не нее несколько лет назад.

– Смею предположить, что это старая стая, которая напала на нас на том же месте 2 года назад. На КП звонили. А воз и ныне там. То же касается стаи возле аграрного университета на Крылова, – написала Полина Яковенко.

Напомним, 13 февраля в микрорайоне Северный в Николаеве стая бродячих собак напала на мужчину, одна из них прокусила ему ногу. Спустя неделю николаевцы опубликовали в группе Contact Center при Николаевском городском совете обращения к представителям городской власти с просьбой решить проблему бездомных собак, которые кидаются на прохожих.

В январе НикВести писали, что в течение 2020 года в коммунальное предприятие «Центр защиты животных» Николаевского городского совета с заявлениями об укусе бродячими собаками обратилось 33 человека.