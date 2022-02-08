Вильнюс позитивно оценил усиление немецкого контингента в Литве, а также предупредил, что обстановка в этом регионе далека от спокойствия.

Об этом пишет Delfi.

Начальник военного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас сказал своему западному союзнику слова благодарности за своевременную помощь, пока Россия наращивает войска на украинских границах и вымогает сжатие НАТО до рубежей двадцатипятилетний давности.

— Германия объявила, что намечает усилить боевую группу Сил расширенного передового базирования дополнительными мощностями, которые этой группе и нужны, которых и не хватало. Со своей стороны мы довольны этим решением <...> Это важный знак. Германия, как и другие государства НАТО, шлют подкрепление, так как ситуация с безопасностью в регионе очень накалена, наша обеспокоенность нашей собственной безопасностью не ослабевает, так что шаг Германии — вполне позитивный, — акцентировал глава Минобороны балтийского государства.

На данный момент солдаты Бундесвера составляют половину 1,2 тысячного контингента Сил расширенного передового базирования НАТО, который размещен в Литве.

— Усилить боевую группу батальона Сил расширенного передового базирования намерены и Нидерланды. Думаю, что в ближайшее время появятся известия и о других союзниках, — анонсировал еще одно пополнение Арвидас Анушаускас.

Новости о немецких солдатах появились вчера. Именно в понедельник министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт назвала количество бойцов Бундесвера, которые прибудут в Литву для укрепления восточных границ НАТО от гипотетической российской агрессии.

Ранее сообщалось, высокопоставленный немецкий депутат признал за Киевом право называть сотрудничество Берлина и Москвы по «Северному потоку — 2» угрозой для Украины.





