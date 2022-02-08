Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным он предотвратил эскалацию конфликта России с Украиной. Он считает, что цель визита была достигнута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французские СМИ.

— Для меня речь шла о том, чтобы «заблокировать игру» с целью предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы, — сказал Эммануэль Макрон.

Он заявил, что выполнил эту цель и «Франция укрепила доверие к себе».

Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон, подытоживая встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, заявил, что ближайшие дни будут решающими в вопросе деэскалации на российско-украинском приграничье.