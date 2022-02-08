Депутаты Южноукраинского горсовета, которые в 2021 году пропускали сессии и комиссии без уважительных причин, не смогут использовать деньги, предусмотренные на выполнение поручений избирателей.

Такое решение было принято на последнем заседании сессии, пишет местное издание «ЮжкаNews.Сity».

Отмечается, что депутаты внесли изменения в положение о фонде городского совета на выполнение депутатских полномочий. Теперь избранники, которые без уважительных причин в прошлом году пропустили 75% и больше сессий и комиссии совета, в 2022 не смогут использовать свои «депутатские».

На эти цели предусмотрено по 100 тысяч гривен на каждого члена горсовета.

Напомним, начальник Первомайского объединённого городского терцентра комплектования и соцподдержки Анатолий Бычков на сессии местного горсовета обратился почти ко всем депутатам-мужчинам с приглашением пройти медкомиссию.