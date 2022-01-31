Начальник Первомайского объединённого городского терцентра комплектования и соцподдержки Анатолий Бычков на сессии местного горсовета обратился почти ко всем депутатам-мужчинам с приглашением пройти медкомиссию.

Об этом он сказал во время заседания 27 января, которое транслировали на официальном YouTube-канале Первомайского горсовета, пишут НикВести.

Анатолий Бычков отметил, что не имеет претензии всего к двум депутатам-мужчинам младше 60 лет. Остальные, по его словам, давно не появлялись в военкомате и не проходили медкомиссию, которую положено посещать раз в 5 лет.

Он отметил, что сотрудники терцентра уже подготовили повестки, но пригласил депутатов прийти в добровольном порядке. В противном случае, сказал он, им вручат эти повестки.

— Пользуясь случаем, хотел обратиться к депутатам мужского пола. Перед сессией мои (сотрудники, прим.) подготовили анализ. Скажу так, при всем моем к вам уважении, из депутатов в возрасте до 60 у меня нет претензий только к двоим. Это секретарь ваш (Михаил Медведчук,— прим.) и молодой человек, который сидит сзади меня (Павел Момотенко, — прим.). Всем остальным, чтобы вы знали, пора пройти медицинскую комиссию, она проводится раз в 5 лет. Некоторые были еще в начале века. Мне тут выписали повестки, но это не мой метод, кто меня знает, не хочу. Я не могу оповещать по месту проведения сессии, только по месту работы и месту жительства. Кто где живет понять очень тяжело. Поэтому, пожалуйста, на следующей неделе подойдите. А если не все пройдут, тогда уже дам секретарю список и повестки, — отметил Анатолий Бычков.

Напомним, губернатор Виталий Ким уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».

Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что в XXI столетии «Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий».