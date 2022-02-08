Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что фраза «Нравится — не нравится. Терпи, моя красавица!», адресованная Владимиром Путиным президенту Украины, была взята первым из «народного творчества».

Однако, как пишет Znak.com, эта формулировка отсылает к композиции «Знакомство вслепую» панк-группы «Красная плесень».

Согласно сюжету этой песни, лирический герой говорит красавице «потерпеть» после того, как совершил над ней надругательство против ее воли: «Я подкрался и *б*».

Споуксмен Владимира Путина утверждает, что тот панком не увлекается и не планировал цитировать вышеназванную песню.

— Я убежден, что Путин не знаком с творчеством группы «Красная плесень», наверное, думаю, что в свое время эта группа позаимствовала это (нравится не нравится) из русского фольклора, — объяснил за своего начальника Дмитрий Песков.

Он добавил, что его босс лишь «имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства и под ними стоит подпись президента, то эти обязательства нужно исполнять».

Тем временем, в ОП парировали речевую шпильку от Кремля, заявив, что терпеть как раз привыкли россияне, которых нынешняя власть РФ ни о чем не спрашивает.

— Не так давно в России были внесены очередные поправки в Конституцию, которые возвращают страну к классической неконкурентной модели власти. Жаль, что среди них не было слов о «нравится или не нравится» как о ключевом императиве при принятии решений. Можно было бы сэкономить много бумаги и заменить значительную часть формального текста поправок одной этой фразой. Потому что эти слова довольно точно отображают отношения между государством и обществом в России, которые сложились за минувшие 20 лет и которые наиболее сильно стимулируют соседей России как можно быстрее интегрироваться в Евросоюз или иные политико-экономические союзы, — напомнил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Напомним, Путин сказал эти слова в контексте обсуждения Минских соглашений и их выполнения Украиной.