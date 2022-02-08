Начальница управления земельных ресурсов Николаевского городского совета Мария Горишня заказала себе именную обложку в журнале «Имена» по «договорной» цене.
Чиновница также заказала размещение в журнале интервью «Мария Горишня: «Мечты – это не просто думать. Чтобы они сбылись, нужно все для этого сделать», пишут НикВести.
На обложке журнала фотография Марии Горишней и её дочери, где они изображены в роли ангелов с большини белыми крыльям, одеты в пышные красные платья и венки.
В своем интервью Мария Горишня рассказала о своей семье и том, как проходило её детство. Дальше чиновница рассказала о своих амбициях стать доктором юридических наук.
— Все время учусь, хочу быть первоклассным специалистом, и дальше буду учиться. Хочу получить звание доктора юридических наук. У меня для этого все есть – образование, практика, достаточно опыта, и я хочу получить самый высокий уровень, – сказала Мария Горишня.
Она также рассказала о своем увлечении стрелять и ловить рыбу, а также поделилась историей, как на восьмом месяце беременности ходила на охоту.
— Я и позже, на восьмой неделе беременности, на охоте была (смеется, – прим.). Ничего не остановило – ни большой живот, ни тяжелое ружье. Очень активна в детстве и до сих пор есть, – рассказала чиновница.
После этого Мария Горишня рассказала о своем опыте работы в Первомайском городском совете, где «молодая и зелёная» работала «с утра до поздней ночи», чтобы стать специалистом.
— Молодые и зеленые в другом городе. Ни знакомых, ни помощи, ни поддержки – ничего. Очень тяжело становиться на ноги, если ты никому не нужен, тебя никто не знает и только ты своими знаниями можешь добиться успеха. Я работала с утра до поздней ночи, чтобы стать действительно специалистом. Считаю, что реализовалась в том городе, прошла конкурс и переехала в Николаев, возглавила управление, – поделилась она.
Дальше чиновни рассказала, что за время её руководства управлению земельных ресурсов Николаевского городского совета удалось «разгрести завалы дел, которые собрались и не рассматривались пять лет».
— За год мы рассмотрели пять лет «просрочки». Люди уже не надеялись на решение их вопросов, – сказала Мария Горишня.
Она также рассказала о взаимоотношениях со своей дочерью и о том, как за день до родов поехала в Одессу сдавать вступительные экзамены.
— Я – мама-подружка-советчик. Каждый день Маша делится со мной своими впечатлениями, рассказами об отношениях со сверстниками. Все выслушиваю. Она спрашивает совета. Я всегда хотела, чтобы это было. Мы с ней всегда вместе. Я за день до родов поступать на учебу ездила (смеется, – прим.). Мне завтра срок рожать, а сегодня я уезжаю в Академию при Президенте в Одессу, поступать на государственное управление, – поделилась чиновница.
Завершила свое интервью Мария Горишня словами о мечтах, над осуществлением которых она усердно работает: «Я не могу просто мечтать. Если я мечтаю – этого достигаю. Я каждый год ставлю себе задачу. Мечты – это не просто думать. Чтобы они сбылись, нужно все для этого сделать».
Отметим, что согласно опубликованным расценкам на сайте журнала, стоимость первой страницы именной обложки, которую заказала Мария Горишня, – договорная. При этом, именная публикация на второй и третьей странице обложки стоит по 8 тысяч гривен, а на четвертой – 10 тысяч гривен. Материал также можно разместить на обложке частично – тогда стоимость публикации будет ниже. В зависимости от размера материала и страниц стоимость составляет от 2 до 5 тысяч гривен, цена за первую страницу обложки также остается договорной. Что касается рекламы на внутренних страницах журнала, то стоимость публикации составляет от 2 тысяч гривен до 8 тысяч гривен за страницу.
Также стоит отметить, что в поданной за 2020 год декларации Марии Горишней указано только то, что она владеет квартирой в Первомайске, площадью 32,2 м2, и земельным участком – 0,02 м2, который находится также в Первомайске. В тоже время в ее декларации отсутствуют данные о каком-либо ценном имуществе, транспортных средствах, ценных бумагах, доходах или подарках, денежных активах и так далее.
Напомним, что в начале 2021 года Управлении земельных ресурсов Николаевского городского совета возглавила Мария Горишня. До этого она возглавляла КП «Центр государственной регистрации» Благодатненского сельсовета Арбузинского района Николаевской области.
Начальница управления земельных ресурсов Николаевского городского совета Мария Горишня заказала себе именную обложку в журнале «Имена» по «договорной» цене.
Чиновница также заказала размещение в журнале интервью «Мария Горишня: «Мечты – это не просто думать. Чтобы они сбылись, нужно все для этого сделать», пишут НикВести.
На обложке журнала фотография Марии Горишней и её дочери, где они изображены в роли ангелов с большини белыми крыльям, одеты в пышные красные платья и венки.
В своем интервью Мария Горишня рассказала о своей семье и том, как проходило её детство. Дальше чиновница рассказала о своих амбициях стать доктором юридических наук.
— Все время учусь, хочу быть первоклассным специалистом, и дальше буду учиться. Хочу получить звание доктора юридических наук. У меня для этого все есть – образование, практика, достаточно опыта, и я хочу получить самый высокий уровень, – сказала Мария Горишня.
Она также рассказала о своем увлечении стрелять и ловить рыбу, а также поделилась историей, как на восьмом месяце беременности ходила на охоту.
— Я и позже, на восьмой неделе беременности, на охоте была (смеется, – прим.). Ничего не остановило – ни большой живот, ни тяжелое ружье. Очень активна в детстве и до сих пор есть, – рассказала чиновница.
После этого Мария Горишня рассказала о своем опыте работы в Первомайском городском совете, где «молодая и зелёная» работала «с утра до поздней ночи», чтобы стать специалистом.
— Молодые и зеленые в другом городе. Ни знакомых, ни помощи, ни поддержки – ничего. Очень тяжело становиться на ноги, если ты никому не нужен, тебя никто не знает и только ты своими знаниями можешь добиться успеха. Я работала с утра до поздней ночи, чтобы стать действительно специалистом. Считаю, что реализовалась в том городе, прошла конкурс и переехала в Николаев, возглавила управление, – поделилась она.
Дальше чиновни рассказала, что за время её руководства управлению земельных ресурсов Николаевского городского совета удалось «разгрести завалы дел, которые собрались и не рассматривались пять лет».
— За год мы рассмотрели пять лет «просрочки». Люди уже не надеялись на решение их вопросов, – сказала Мария Горишня.
Она также рассказала о взаимоотношениях со своей дочерью и о том, как за день до родов поехала в Одессу сдавать вступительные экзамены.
— Я – мама-подружка-советчик. Каждый день Маша делится со мной своими впечатлениями, рассказами об отношениях со сверстниками. Все выслушиваю. Она спрашивает совета. Я всегда хотела, чтобы это было. Мы с ней всегда вместе. Я за день до родов поступать на учебу ездила (смеется, – прим.). Мне завтра срок рожать, а сегодня я уезжаю в Академию при Президенте в Одессу, поступать на государственное управление, – поделилась чиновница.
Завершила свое интервью Мария Горишня словами о мечтах, над осуществлением которых она усердно работает: «Я не могу просто мечтать. Если я мечтаю – этого достигаю. Я каждый год ставлю себе задачу. Мечты – это не просто думать. Чтобы они сбылись, нужно все для этого сделать».
Отметим, что согласно опубликованным расценкам на сайте журнала, стоимость первой страницы именной обложки, которую заказала Мария Горишня, – договорная. При этом, именная публикация на второй и третьей странице обложки стоит по 8 тысяч гривен, а на четвертой – 10 тысяч гривен. Материал также можно разместить на обложке частично – тогда стоимость публикации будет ниже. В зависимости от размера материала и страниц стоимость составляет от 2 до 5 тысяч гривен, цена за первую страницу обложки также остается договорной. Что касается рекламы на внутренних страницах журнала, то стоимость публикации составляет от 2 тысяч гривен до 8 тысяч гривен за страницу.
Также стоит отметить, что в поданной за 2020 год декларации Марии Горишней указано только то, что она владеет квартирой в Первомайске, площадью 32,2 м2, и земельным участком – 0,02 м2, который находится также в Первомайске. В тоже время в ее декларации отсутствуют данные о каком-либо ценном имуществе, транспортных средствах, ценных бумагах, доходах или подарках, денежных активах и так далее.
Напомним, что в начале 2021 года Управлении земельных ресурсов Николаевского городского совета возглавила Мария Горишня. До этого она возглавляла КП «Центр государственной регистрации» Благодатненского сельсовета Арбузинского района Николаевской области.