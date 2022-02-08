Начальница управления земельных ресурсов Николаевского городского совета Мария Горишня

Начальница управления земельных ресурсов Николаевского городского совета Мария Горишня заказала себе именную обложку в журнале «Имена» по «договорной» цене.

Чиновница также заказала размещение в журнале интервью «Мария Горишня: «Мечты – это не просто думать. Чтобы они сбылись, нужно все для этого сделать», пишут НикВести.

На обложке журнала фотография Марии Горишней и её дочери, где они изображены в роли ангелов с большини белыми крыльям, одеты в пышные красные платья и венки.

В своем интервью Мария Горишня рассказала о своей семье и том, как проходило её детство. Дальше чиновница рассказала о своих амбициях стать доктором юридических наук.

— Все время учусь, хочу быть первоклассным специалистом, и дальше буду учиться. Хочу получить звание доктора юридических наук. У меня для этого все есть – образование, практика, достаточно опыта, и я хочу получить самый высокий уровень, – сказала Мария Горишня.

Она также рассказала о своем увлечении стрелять и ловить рыбу, а также поделилась историей, как на восьмом месяце беременности ходила на охоту.

— Я и позже, на восьмой неделе беременности, на охоте была (смеется, – прим.). Ничего не остановило – ни большой живот, ни тяжелое ружье. Очень активна в детстве и до сих пор есть, – рассказала чиновница.

После этого Мария Горишня рассказала о своем опыте работы в Первомайском городском совете, где «молодая и зелёная» работала «с утра до поздней ночи», чтобы стать специалистом.

— Молодые и зеленые в другом городе. Ни знакомых, ни помощи, ни поддержки – ничего. Очень тяжело становиться на ноги, если ты никому не нужен, тебя никто не знает и только ты своими знаниями можешь добиться успеха. Я работала с утра до поздней ночи, чтобы стать действительно специалистом. Считаю, что реализовалась в том городе, прошла конкурс и переехала в Николаев, возглавила управление, – поделилась она.

Дальше чиновни рассказала, что за время её руководства управлению земельных ресурсов Николаевского городского совета удалось «разгрести завалы дел, которые собрались и не рассматривались пять лет».

— За год мы рассмотрели пять лет «просрочки». Люди уже не надеялись на решение их вопросов, – сказала Мария Горишня.

Она также рассказала о взаимоотношениях со своей дочерью и о том, как за день до родов поехала в Одессу сдавать вступительные экзамены.

— Я – мама-подружка-советчик. Каждый день Маша делится со мной своими впечатлениями, рассказами об отношениях со сверстниками. Все выслушиваю. Она спрашивает совета. Я всегда хотела, чтобы это было. Мы с ней всегда вместе. Я за день до родов поступать на учебу ездила (смеется, – прим.). Мне завтра срок рожать, а сегодня я уезжаю в Академию при Президенте в Одессу, поступать на государственное управление, – поделилась чиновница.

Завершила свое интервью Мария Горишня словами о мечтах, над осуществлением которых она усердно работает: «Я не могу просто мечтать. Если я мечтаю – этого достигаю. Я каждый год ставлю себе задачу. Мечты – это не просто думать. Чтобы они сбылись, нужно все для этого сделать».

Отметим, что согласно опубликованным расценкам на сайте журнала, стоимость первой страницы именной обложки, которую заказала Мария Горишня, – договорная. При этом, именная публикация на второй и третьей странице обложки стоит по 8 тысяч гривен, а на четвертой – 10 тысяч гривен. Материал также можно разместить на обложке частично – тогда стоимость публикации будет ниже. В зависимости от размера материала и страниц стоимость составляет от 2 до 5 тысяч гривен, цена за первую страницу обложки также остается договорной. Что касается рекламы на внутренних страницах журнала, то стоимость публикации составляет от 2 тысяч гривен до 8 тысяч гривен за страницу.

Также стоит отметить, что в поданной за 2020 год декларации Марии Горишней указано только то, что она владеет квартирой в Первомайске, площадью 32,2 м2, и земельным участком – 0,02 м2, который находится также в Первомайске. В тоже время в ее декларации отсутствуют данные о каком-либо ценном имуществе, транспортных средствах, ценных бумагах, доходах или подарках, денежных активах и так далее.

Напомним, что в начале 2021 года Управлении земельных ресурсов Николаевского городского совета возглавила Мария Горишня. До этого она возглавляла КП «Центр государственной регистрации» Благодатненского сельсовета Арбузинского района Николаевской области.