Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности украинского посла в Польше. На этом посту Дещица работал с 2014 года.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

При этом указом №44/2022 глава государства назначил нового главу диппредставительства Украины в Польше. Им стал Василий Зварич.

— Назначить Зварича Василия Богдановича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Польша, — говорится в документе.

Отметим, что до этого Василий Зварич занимал должность директора Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а перед тем долгое время был заместителем директора Департамента информационной политики МИД.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что на сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания Российской Федерации. Речь идет о защите Европы от агрессивной политики Кремля.