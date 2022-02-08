Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила линию столкновения на Донбассе, чтобы собственными глазами посмотреть на последствия российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает журнал Spiegel и немецкие журналисты, сопровождавшие министра, передает hromadske.

Анналена Бербок посетила прифронтовую зону, в частности, село Широкино. Из соображений безопасности ее одели в бронежилет и шлем.

Министр провела там около 40 минут, в течение которых общалась с украинскими военными о настоящем положении дел на Донбассе. За это время не произошло никаких инцидентов.

Также Анналена Бербок прокомментировала, что заброшенное село Широкино выглядит «очень удручающим» и вызывает такие же чувства. По ее словам, это место является «свидетельством того, что у нас война посреди Европы».

— Вы можете почувствовать то, что произошло много лет назад: люди теряли все, что имели, с каждым днем. Детские игрушки до сих пор лежат на обочине дороги, — добавила министр.

Ранее Анналена Бербок поговорила с журналистами накануне отьезда в Украину. По ее словам, Берлин не прекращал поддерживать Киев.