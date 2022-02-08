Возглавлявший Главное управление разведки Минобороны в период с 2016 по 2020 годы Василий Бурба подтвердил, что украинская разведка выполняет операции на большинстве мировых континентов.

Об этом он рассказал журналисту Дмитрию Гордону.

Интервьюер поинтересовалcя, какие зоны охватывают интересы украинских разведчиков.

В ответе экс-начальника ГУР прозвучало, что его подчиненные проводили операцию в разных уголках Земли, в том числе и в африканских государствах.

— Если наши цели, таргеты — граждане России, которые относятся к вооруженным силам, спецслужбам РФ, будут даже в Африке, мы будем работать и там по ним, — пояснил бывший руководитель разведывательного управления.

Ранее Бурба заявлял, что ему предлагали должность посла в Австралии в обмен на отрицание спецоперации по «вагнеровцам».