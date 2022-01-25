Экс-начальнику военной разведки Василию Бурбе предлагали должность посла в Австралии в обмен на заявление в прессе, что спецоперации по «вагнеровцам» не было.

Об этом он рассказал «Украинской правде».

— В феврале мне было сообщено, что я должен заявить в прессе, что операции не было. После того мне будет предложена должность посла в Австралии. «Я и кенгуру» называется должность. Если я отказываюсь, у меня забирают государственную дачу в «Конча-Заспе», снимают охрану, возбуждают по мне уголовные производства и запрещают выезд из Украины. Четвертый пункт был для меня смешным, но он подтвердился потом (Бурбе и еще нескольким разведчикам аннулировали загранпаспорта, — прим.). А еще был пятый пункт: что уволят близкого родственника из государственной службы, — рассказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал своего предшественника Петра Порошенко товарищем Петей и заявил, что тот вместе экс-начальником разведки Минобороны Василием Бурбой планировал акцию, направленную на то, чтобы пошатнуть отношения Украины и США.

Ранее Василий Бурба заявлял, что 23 июля 2020 года получил от делегированного президентом главы ОП Андрея Ермака указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.