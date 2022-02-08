Космическая программа Украины предусматривает строительство Морского старта — космодрома на базе морской платформы, которая позволит запускать ракеты с акваторий Атлантического и Индийского океанов.

Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в интервью Суспільному.

— Мы планируем создать свой космический космодром на базе морской платформы и запускать ракеты или из Атлантики или из Индийского океана, — сказал Владимир Тафтай.

Проект обещают полностью реализовать до 2025 года.

— Есть предварительные оценки и наработки в этом направлении, в рамках Космической программы планируется реализовать этот проект. Это значит, что в пределах пяти лет (2021-2025 годов, — прим.) все это должно быть реализовано в металле и будет работать как комплекс, — сказал Владимир Тафтай.

Стоимость проекта составляет 4,8 миллиарда гривен.

— Это достаточно небольшая стоимость, мы используем те технологические звенья, ту инфраструктуру, которую имеют украинские предприятия. Кроме того, экономически рассчитано, что этот проект будет интересен с точки зрения вывода спутников на орбиту, — подчеркнул глава Госкосмоса.

Украинский морской старт будет рассчитан на запуск легких ракет на низкую орбиту.

— Это будет привлекательно и для операторов космической системы, и для тех, кто запускает спутники, то есть заказчиков, — добавил Владимир Тафтай.

Идея морского космодрома заключается в том, чтобы доставлять ракету-носитель морем на экватор, где условия для запуска лучше, благодаря возможности использовать инерцию вращения Земли.

Ранее сообщалось, что космодром в Украине можно построить на побережье Черного моря — на границе Одесской и Николаевской областей есть подходящая территория.