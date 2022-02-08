Предварительно оговоренная встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с Владимиром Зеленским сорвалась из-за слабой помощи ФРГ и невнятной позиции Берлина по санкциям против «Северного Потока-2».

Об этом информирует CNN.

Репортер издания, ссылаясь на анонимный комментарий от чиновника, указывает, что встреча расстроилась из-за отказа Берлина помочь Украине грузами вооружения «прямо или косвенно». Еще одной причиной холодного приема Анналены Бербок в Киеве стала виляющая позиция Германии по «Северному Потоку-2» и отказ дать гарантии о введении санкций против трубопровода, если Россия нападет на Украину.

Собеседник журналиста CNN Джейка Таппера посетовал, что в ряде европейских столиц Германию начинают воспринимать как близкого партнера России, который отстаивает интересы Москвы до последнего.

При этом в CNN поставили прямой вопрос канцлеру Германии Олафу Шольцу, который находится с визитом в Вашингтоне, знает ли он, что украинский президент не стал встречаться с главой МИД Германии из-за размолвок по «СП-2». Немецкий политик ответил, что не в курсе, после чего добавил, что в Берлине все таки работают на конкретными контрмерами против России в случае начала наступления на Украину.

Сама Анналена Бербок объясняла неудавшуюся встречу с Владимиром Зеленским разными графиками, а глава МИД Украины добавил, что не стоит считать это политическим жестом.

Как сообщалось, федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила линию столкновения на Донбассе