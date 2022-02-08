Предварительно оговоренная встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с Владимиром Зеленским сорвалась из-за слабой помощи ФРГ и невнятной позиции Берлина по санкциям против «Северного Потока-2».
Об этом информирует CNN.
Репортер издания, ссылаясь на анонимный комментарий от чиновника, указывает, что встреча расстроилась из-за отказа Берлина помочь Украине грузами вооружения «прямо или косвенно». Еще одной причиной холодного приема Анналены Бербок в Киеве стала виляющая позиция Германии по «Северному Потоку-2» и отказ дать гарантии о введении санкций против трубопровода, если Россия нападет на Украину.
Собеседник журналиста CNN Джейка Таппера посетовал, что в ряде европейских столиц Германию начинают воспринимать как близкого партнера России, который отстаивает интересы Москвы до последнего.
При этом в CNN поставили прямой вопрос канцлеру Германии Олафу Шольцу, который находится с визитом в Вашингтоне, знает ли он, что украинский президент не стал встречаться с главой МИД Германии из-за размолвок по «СП-2». Немецкий политик ответил, что не в курсе, после чего добавил, что в Берлине все таки работают на конкретными контрмерами против России в случае начала наступления на Украину.
Сама Анналена Бербок объясняла неудавшуюся встречу с Владимиром Зеленским разными графиками, а глава МИД Украины добавил, что не стоит считать это политическим жестом.
Как сообщалось, федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила линию столкновения на Донбассе
Предварительно оговоренная встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с Владимиром Зеленским сорвалась из-за слабой помощи ФРГ и невнятной позиции Берлина по санкциям против «Северного Потока-2».
Об этом информирует CNN.
Репортер издания, ссылаясь на анонимный комментарий от чиновника, указывает, что встреча расстроилась из-за отказа Берлина помочь Украине грузами вооружения «прямо или косвенно». Еще одной причиной холодного приема Анналены Бербок в Киеве стала виляющая позиция Германии по «Северному Потоку-2» и отказ дать гарантии о введении санкций против трубопровода, если Россия нападет на Украину.
Собеседник журналиста CNN Джейка Таппера посетовал, что в ряде европейских столиц Германию начинают воспринимать как близкого партнера России, который отстаивает интересы Москвы до последнего.
При этом в CNN поставили прямой вопрос канцлеру Германии Олафу Шольцу, который находится с визитом в Вашингтоне, знает ли он, что украинский президент не стал встречаться с главой МИД Германии из-за размолвок по «СП-2». Немецкий политик ответил, что не в курсе, после чего добавил, что в Берлине все таки работают на конкретными контрмерами против России в случае начала наступления на Украину.
Сама Анналена Бербок объясняла неудавшуюся встречу с Владимиром Зеленским разными графиками, а глава МИД Украины добавил, что не стоит считать это политическим жестом.
Как сообщалось, федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила линию столкновения на Донбассе