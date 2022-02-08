Служба безопасности Украины заявила о разоблачении и ликвидации во Львове двух ботоферм общим количеством в 18 тысяч аккаунтов, которые распространяли панику и писали ложные сообщения о минировании.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По информации следователей, схему организовали три жителя Львовской области. Двое из них разместили ботофермы в своих домах, третий отвечал за техническое обслуживание. По предварительной информации, ими руководили из России.

В СБУ рассказывают, что ботофермы работали в основном в соцсетях: распространяли фейки и сеяли панику. В частности, они публиковали ложные сообщения о минировании социально важных объектов и критической инфраструктуры.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли тысячи сим-карт, ноутбуки и другие вещи, подтверждающие преступления. Уголовное дело возбуждено по статье 259 Уголовного кодекса Украины. За это грозит от 2 до 8 лет тюрьмы. В настоящее время устанавливают всех причастных.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заказчиков серии ложных сообщений о минированиях учебных заведений, ТЦ и жилых домов в Черкасской области.