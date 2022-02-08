Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина предоставить политическое убежище пятому президенту Украины, нардепу от «Европейской солидарности» Петру Порошенко.

Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Арсен Аваков предложил Владимиру Путину довольствоваться одним бывшим президентом Украины, который находится в РФ, – Виктором Януковичем.

— Ну что, товарищ Путин, президента вам подавай украинского? Еще одного? Да нет уж, тешьтесь Януковичем. Наслаждайтесь. По пенькам побегайте. А прошлого нашего президента и действующего, да и будущего, мы, украинцы, как-нибудь будем хвалить сами, ругать сами, к ответственности призывать сами и сами будем решать. Без гнуси из-за рубежа. Так что нравится, не нравится – терпите, Владимир Владимирович, – сказал Арсен Аваков.